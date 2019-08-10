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В Сети вспомнили про уникальный минивэн «Москвич-3733» 

Автоновости дня + ещё 1 7 часов назад
Фото: Автоновости дня
История автозавода имени Ленинского комсомола (АЗЛК) помнит много интересных и нужных рынку моделей, которые так и не вышли «в серию». Одна из них — восьмиместный минивэн «Москвич-3733», созданный на базе легкового Москвича-2141.
Инженеры Московского автозавода АЗЛК создавали эту машину совместно с Братиславским автомобильным заводом. Чехословацкая сторона отвечала за разработку кузова, советская — за шасси и двигатель. Минивэн планировалось оснащать 4-цилиндровым бензиновым двигателем Москвич-21414 мощностью 95 л.с., либо дизелем Москвич-21413 мощностью 85 л.с.
Три первых прототипа минивэна сошли с конвейера в 1988—1991 годах, а в Братиславе, тем временем, был создан еще и фургон на его базе. Серийное производство и того, и другого планировали развернуть сразу на двух заводах — на АЗЛК в Москве и в Братиславе, однако реализовать запланированное так и не удалось.
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