В Сети вспомнили про уникальный минивэн «Москвич-3733»

История автозавода имени Ленинского комсомола (АЗЛК) помнит много интересных и нужных рынку моделей, которые так и не вышли «в серию». Одна из них — восьмиместный минивэн «Москвич-3733», созданный на базе легкового Москвича-2141.

Инженеры Московского автозавода АЗЛК создавали эту машину совместно с Братиславским автомобильным заводом. Чехословацкая сторона отвечала за разработку кузова, советская — за шасси и двигатель. Минивэн планировалось оснащать 4-цилиндровым бензиновым двигателем Москвич-21414 мощностью 95 л.с., либо дизелем Москвич-21413 мощностью 85 л.с.

Три первых прототипа минивэна сошли с конвейера в 1988—1991 годах, а в Братиславе, тем временем, был создан еще и фургон на его базе. Серийное производство и того, и другого планировали развернуть сразу на двух заводах — на АЗЛК в Москве и в Братиславе, однако реализовать запланированное так и не удалось.