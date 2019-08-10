«Штраф за собаку»: как правильно перевозить животных в автомобиле?

За неправильную перевозку кошек или собак их владельцев сотрудники полиции могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей. Как избежать штрафа и обеспечить безопасность, как домашних любимцев, так и автолюбителей, разбирался портал « АвтоВзгляд ».

По данным издания, по действующим нормам, животное не должно создавать помех для водителя автомобиля. И, если оно не транспортируется в специальных переносках, в багажнике или не пристегнуто на заднем сидении ремнем, то любой сотрудник ГИБДД может посчитать, что животные является помехой. При этом, даже если овчарка или лабрадор пристегнуты по всем правилам, но загораживают обзор в зеркале заднего вида, то автовладелец также может быть оштрафован.

И не случайно поэтому 30% автовладельцев, как выяснили эксперты ГК «АвтоСпецЦентр», выбирая автомобиль, отдают предпочтение более габаритным моделям с вместительным багажником. Также по результатам опроса выяснилось, что более 54,7% респондентов хотели бы, чтобы их питомцам было проще забираться в автомобиль. Особое внимание при покупке машины владельцы домашних животных уделяют и обвике салона, предпочитая экокожу, которую легче чистить, подчеркивается в статье.

Издание напоминает, что в зоомагазинах продаются специальные передвижки-клиперы: жесткие сеточки на липучке, которые ограничивают пространство для животного, и в случае аварии сохранят ему жизнь. А в кроссоверах можно использовать специальную сетку для багажного отделения, которая отгораживает домашних питомцев от пассажиров.

Несмотря на приспособления, обеспечивающие безопасность, владельцам кошек и собак, по данным издания, стоит учесть, что домашних питомцев необходимо приучать к езде на машине, чтобы они не испытывали сильнейших стресс при поездке даже на небольшие расстояния. Так животным стоит дать обнюхать транспортное средство, привыкнуть к его виду и запаху. Рекомендуется также положить на заднее сиденье и на пол любимые игрушки и лакомство, и дождаться пока питомец привыкнет и примет угощение. Следующий шаг — завести мотор и лучше, чтобы в это время кто-то был с животным, поглаживая его и успокаивая голосом. Потом уже можно попробовать покормить собаку или кошку с закрытыми дверями машины и совершить короткую поездку.