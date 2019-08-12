В РФ насчитали примерно 50 000 советских автобусов

Сайт «Автостат» опубликовал данные, согласно которым, на 1 января нынешнего года в РФ числится примерно 50 000 автобусов, произведенных в советское время, то есть которые выпускались до 1992 года. Это равно 12% от российского автобусного парка.

По доступной информации, приблизительно 45% данных транспортов были произведены на Курганском автобусном заводе. Сейчас на территории Российской Федерации числится 22 300 автобусов «КАВЗ» советского времени.

Как подчеркивается, около 30% автобусов, которые производили в Советском Союзе, принадлежат бренду «ПАЗ», подобных приблизительно 14 800 экземпляров. Приблизительно 15% советских автобусов было выпущено на Львовском автомобильном заводе — в РФ числится 7 500 «лазов».