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В РФ насчитали примерно 50 000 советских автобусов 

Car.ru + ещё 1 56 минут назад
Фото: car.ru
Сайт «Автостат» опубликовал данные, согласно которым, на 1 января нынешнего года в РФ числится примерно 50 000 автобусов, произведенных в советское время, то есть которые выпускались до 1992 года. Это равно 12% от российского автобусного парка.
По доступной информации, приблизительно 45% данных транспортов были произведены на Курганском автобусном заводе. Сейчас на территории Российской Федерации числится 22 300 автобусов «КАВЗ» советского времени.
Как подчеркивается, около 30% автобусов, которые производили в Советском Союзе, принадлежат бренду «ПАЗ», подобных приблизительно 14 800 экземпляров. Приблизительно 15% советских автобусов было выпущено на Львовском автомобильном заводе — в РФ числится 7 500 «лазов».
Следует подчеркнуть, что на начало нынешнего года на российской территории насчитывалось 4 600 советских автобусов «ЛИАЗ» и практически 500 штук автобуса «Таджикистан» (во время Советского Союза его выпуском занимался Чкаловский автобусный завод, расположенный в Таджикской ССР).
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Автоновости , ЛиАЗ
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