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Porsche назвала дату премьеры первого электрокара 

Motor.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Porsche объявила, что электромобиль Taycan рассекретят 4 сентября. Презентация новинки пройдёт одновременно в Канаде, Германии и Китае, а прямая трансляция церемонии будет транслироваться на сайте немецкой марки. Начало — в 14:00 по московскому времени.
Фирма Porsche уже успела намекнуть на некоторые характеристики новинки: известно, что наиболее производительная версия Taycan Turbo мощностью в 629 лошадиных сил сможет разгоняться с нуля до 100 километров в час быстрее 3,5 секунд, а до 200 километров в час быстрее 12 секунд. Максимальная скорость превысит 250 километров в час.
Ёмкость батареи «Тайкана» — от 80 до 96 киловатт-часов, и на одном зарядке немецкий электрокар сможет проехать 515 километров. Кроме того, Porsche инвестировала в 800-вольтовую систему быстрых зарядных устройств, способных восполнить запас хода на 400 километров за 15 минут.
В 2019 году в продаже появятся три версии электрокара: базовый заднеприводный Taycan, полноприводный двухмоторный Taycan 4S и наиболее продвинутая модификация Taycan Turbo. За дополнительную плату автомобиль можно будет дооснастить полноуправляемым шасси, адаптивной подвеской, углерод-керамическими тормозами и активной аэродинамикой. Инсайдеры прогнозируют стартовую цену около 90 тысяч долларов.
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Автоновости , Porsche
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