ТОП-3 самых проходимых внедорожников из США

Внедорожники Американского производства всегда отличались проходимостью и внушительными характеристиками.

Более того, по своим техническим параметрам машины не уступали кроссоверам из Европы и Японии. Проанализировав выпущенные внедорожники, можно составить рейтинг самых лучших моделей, отличающихся проходимостью.

Итак, в составленный перечень попал Jeep Cherokee Trailhawk, который в обновленной генерации стал более комфортабельным и выносливым. На сегодняшний день внедорожник считается достаточно востребованной моделью на мировом транспортном рынке.

Также в составленный рейтинг попадает Ford F-150 Raptor, который показывает идеальную управляемость как на городских дорогах, так и по бездорожью. Причем автомобиль способен справится с различными сложностями, которые могут встретиться во время преодоления сложных участков дороги.

Замыкает тройку лидеров Jeep Wrangler Rubicon, который выделяется среди всех внедорожных моделей, разработанных в Америке. Разрабатывая автомобиль, конструкторы оснастили его жесткой рамой, короткими свесами и множеством блокировок.

Таким образом можно подвести итог о том, что американские внедорожники по праву считаются самыми проходимыми. Все дело в том, что для конструкторов важно разработать такой автомобиль, который будет удовлетворять потребности разных слоев населения.