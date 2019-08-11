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ТОП-3 самых проходимых внедорожников из США 

Car.ru + ещё 1 39 минут назад
Фото: Car.ru
Внедорожники Американского производства всегда отличались проходимостью и внушительными характеристиками.
Более того, по своим техническим параметрам машины не уступали кроссоверам из Европы и Японии. Проанализировав выпущенные внедорожники, можно составить рейтинг самых лучших моделей, отличающихся проходимостью.
Итак, в составленный перечень попал Jeep Cherokee Trailhawk, который в обновленной генерации стал более комфортабельным и выносливым. На сегодняшний день внедорожник считается достаточно востребованной моделью на мировом транспортном рынке.
Также в составленный рейтинг попадает Ford F-150 Raptor, который показывает идеальную управляемость как на городских дорогах, так и по бездорожью. Причем автомобиль способен справится с различными сложностями, которые могут встретиться во время преодоления сложных участков дороги.
Замыкает тройку лидеров Jeep Wrangler Rubicon, который выделяется среди всех внедорожных моделей, разработанных в Америке. Разрабатывая автомобиль, конструкторы оснастили его жесткой рамой, короткими свесами и множеством блокировок.
Таким образом можно подвести итог о том, что американские внедорожники по праву считаются самыми проходимыми. Все дело в том, что для конструкторов важно разработать такой автомобиль, который будет удовлетворять потребности разных слоев населения.
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Автоновости , Jeep Cherokee , Jeep , Jeep Wrangler , Ford
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