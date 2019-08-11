Уникальный Lamborghini Miura уйдет «с молотка»

Уникальная модель Lamborghini Miura P400 S была найдена в одном из заброшенных амбаров.

По официальным данным, автомобиль будет продан в аукционном доме RM Sotheby's. Для реализации машины в аукционном доме будут организованы специализированные торги, которые пройдут в конце октября текущего года.

Легендарный автомобиль имеет личный номер шасси 4245. Автомобиль, выпущенный в 1971 году имеет пробег, равный 29 020 километров. За все время эксплуатации машиной владели только два владельца.

Под капотом машины установлен модернизированный 3,9-литровый V12, мощностью 370 лошадиных сил. Несмотря на возраст, машина находится в хорошем техническом и косметическом состоянии.

По словам организаторов аукциона, предварительная стоимость модели составит 1,2 миллиона долларов. Принять участие в торгах смогут желающие коллекционеры, которые будут готовы побороться за данный автомобиль, невзирая на большую первоначальную стоимость.