Уникальный Lamborghini Miura уйдет «с молотка» 

Уникальная модель Lamborghini Miura P400 S была найдена в одном из заброшенных амбаров.
По официальным данным, автомобиль будет продан в аукционном доме RM Sotheby's. Для реализации машины в аукционном доме будут организованы специализированные торги, которые пройдут в конце октября текущего года.
Легендарный автомобиль имеет личный номер шасси 4245. Автомобиль, выпущенный в 1971 году имеет пробег, равный 29 020 километров. За все время эксплуатации машиной владели только два владельца.
Под капотом машины установлен модернизированный 3,9-литровый V12, мощностью 370 лошадиных сил. Несмотря на возраст, машина находится в хорошем техническом и косметическом состоянии.
По словам организаторов аукциона, предварительная стоимость модели составит 1,2 миллиона долларов. Принять участие в торгах смогут желающие коллекционеры, которые будут готовы побороться за данный автомобиль, невзирая на большую первоначальную стоимость.