Пять советов «бывалых» водителей, к которым не стоит прислушиваться

Максимальное накачивание шин, езда без обуви, отказ от контроля за уровнем масла. Эти и другие советы «бывалых» разобрал автожурнал «АвтоВзгляд».

По данным издания, одним из «вредных» советов является рекомендация накачать шины автомобиля до максимально допустимого значения, для того, чтобы снизить расход топлива. Поднимать давление в шине до максимальных значений можно лишь тогда, когда автомобиль полностью загружен, в остальных случаях это действительно приведет к снижению сопротивления качению, но также и к раннему износу покрышек, худшей управляемости, проблемам с подвеской, которая будет испытывать перегрузки.

Издание также не советует прислушиваться к мнению о том, что допустимо заливать в гидроусилитель руля универсальное масло для трансмиссии и наоборот. Действительно, по данным портала, есть автомобили, где подобное допускается, например, ряд японских машин.

Однако европейские производители разделяют эти жидкости и, прежде чем что-то заливать в автомобиль, издание советует обратиться к инструкции или позвонить дилеру.

Не стоит экспериментировать и с вождением машины босиком, даже если на улице очень жарко или ноги устали в узких туфлях.

Оставленная на полу под креслом водителя обувь, отмечает автожурнал, может стать причиной серьезной аварии, залетев при торможении под педали и препятствуя их нажатию. Плюс нога без обуви может соскользнуть с педали в самый ответственный момент.

Среди «вредных» советов издание называет и отказ следить за уровнем масла в автомобиле, так как его все равно меняют раз в 10-15 тысяч км.

«Жизнь такова, что создать идеальные условия для двигателя возможно лишь на стенде в лаборатории. А на деле — пробки, агрессивная езда, часто меняющиеся погодные условия — в итоге масло быстрее изнашивается и выгорает. К тому же, некоторые моторы изначально могут его расходовать в небольших количествах, требуя долива, раз в 1000 км. Поэтому всегда нужно контролировать уровень масла, чтобы не только сохранить мотор вашего автомобиля в здравии, но и диагностировать его неполадки на ранних стадиях», — подчеркивается в статье.

Не стоит также считать, что все масла одинаковые и для вашего автомобиля подойдет любое, предупреждает издание. Двигатели современных машин весьма сложны, в них много движущихся, трущихся, дающих высокое давление деталей и агрегатов, под которые производителю масла дается задание создать оптимальный смазывающий коктейль. Поэтому стоит заливать именно то масло, которое рекомендует автопроизводитель.