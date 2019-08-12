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Китайский автоконцерн отказался от производства машин в России 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: EPA
Китайский автоконцерн Changan свернул производство автомобилей в Липецкой области. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в отрасли.
Как отмечается, причиной такого решения мог стать конфликт, который произошел между российскими владельцами завода, семьей Резниковых, и другой китайской компанией, Great Wall.
Уточняется, что последняя потерпела неудачу в российском суде с иском к обанкротившейся дистрибуторской компании, которая принадлежала ранее Резниковым.
По мнению китайцев, эта фирма присвоила $50 млн за продукцию, которую поставили в 2014 году.
Эксперты полагают, что Changan заинтересована в российском рынке и будет искать нового партнера на территории России.
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