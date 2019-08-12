Китайский автоконцерн покинул Россию

Китайский автопроизводитель Changan прекратил производство автомобилей на заводе, расположенном в Липецкой области. Об этом пишут «Известия».

Источник газеты в автобизнесе в качестве возможной причины конфликта назвал конфликт российских владельцев завода — семьи Резниковых — с Great Wall, еще одной китайской компанией

По словам собеседника издания, суд россиян с Great Wall освещался в китайской прессе, «что не могло не сказаться на реноме российской стороны».

По данным «Известий», первоначально на липецком заводе планировали запустить производство машин Great Wall. Дистрибутором концерна в России более десяти лет выступала компания «Ирито» Резниковых. В 2016 году китайцы обратились в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с «Ирито» задолженности почти в 50 миллионов долларов. В компании утверждали, что с 2014-го российский партнер не перечислял им деньги за поставленные машинокомплекты.

Арбитражный суд Москвы отказал Great Wall в иске напрямую к «Ирито»: оказалось, что около 20 договоров о поставках были заключены не с АО «Ирито», а с «фирмами-пустышками», которые позже обанкротились.

В итоге иск частично (примерно на один миллион долларов) удовлетворили к «дочке» «Ирито» — ООО ИМС. К моменту удовлетворения иска у компании не было ни денег, ни имущества, она находилась в стадии ликвидации. В 2017 году по заявлению Great Wall возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств.

Производить Changan на заводе ООО «Моторинвест» семьи Резниковых начали в 2016 году. Первым стали выпускать компактный кроссовер Changan CS35, в планах было производство среднеразмерного «паркетника» CS75.

Собеседник «Известий» в официальном дилерском центре Changan заявил, что на складе в Липецке осталось около 300 машин.

«Все новые машины уже пойдут из Китая», — подчеркнул он.