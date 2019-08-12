В России создали беспилотный Lada-катафалк 

Российские студенты разработали первый в мире беспилотный катафалк на базе Lada
, развивающий скорость до пяти километров в час, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы "Автонет".
Образец был создан на базе Lada Kalina
.
Катафалк, по словам собеседника агентства, создали студенты одного из сибирских вузов. Проект будет доработан, при этом его авторы смогут взять консультации у специалистов из "Яндекса"
, МАДИ, "Камаза"
и других компаний, занимающихся аналогичными разработками.