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В России создали беспилотный Lada-катафалк 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: LADA
Российские студенты разработали первый в мире беспилотный катафалк на базе Lada, развивающий скорость до пяти километров в час, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы "Автонет".
Образец был создан на базе Lada Kalina.
Катафалк, по словам собеседника агентства, создали студенты одного из сибирских вузов. Проект будет доработан, при этом его авторы смогут взять консультации у специалистов из "Яндекса", МАДИ, "Камаза" и других компаний, занимающихся аналогичными разработками.
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Автоновости , Другое , Lada , Lada Kalina , Камаз , Яндекс , РИА Новости
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