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Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Перед началом первого Каспийского экономического форума глава Туркмении встретил главу кабмина, возглавившего российскую делегацию на этом форуме. Они вместе осмотрели стоящий перед входом лимузин Aurus белого цвета.
Бердымухамедову автомобиль понравился. Он сказал, что хотел бы приобрести всю линейку таких авто и подаст соответствующую заявку. Медведев в ответ поблагодарил его за высокую оценку российской разработки и заверил, что "заявка, безусловно, принята".
Aurus Senat цвета "lustre white" ("искрящийся белый") был произведен в июле 2019 года Государственным научным центром "НАМИ" специально для демонстрации на первом Каспийском экономическом форуме в Туркменистане. Эта версия автомобиля произведена впервые и в единственном экземпляре.
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Автоновости , Дмитрий Медведев , Гурбангулы Бердымухамедов
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