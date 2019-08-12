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АвтоВАЗ анонсировал спецверсию Lada XRay 

Авторамблер 4 часа назад
Фото: Авторамблер
Лимитированную версию кроссовера с особыми декоративными деталями кузова и салона, построят на базе средней комплектации XRay и оснастят некоторыми «топовыми» опциями, сообщает издание Mass Cars в понедельник.
Новинка будет выпущена ограниченным тиражом, получит черную крышу и пару шильдиков "#CLUB" — на дверной стойке и, скорее всего, в салоне.
Кроме этого, для спецверсии АвтоВАЗ подготовит новый блок управления в дверной карте водителя. О других опциях, которые будут доступны для эксклюзивной XRay, пока не сообщается.
В июле тольяттинский завод поставил на конвейер внедорожную версию Lada XRay Cross с вариатором. За бесступенчатую автоматизированную трансмиссию Jatco для Lada Xray Cross придется доплатить 50 тыс. руб., писал «Авторамблер». Таким образом, цена самой доступной «Лады» с CVT начинается с 841,9 тыс. руб.
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Автоновости , Lada , Lada XRAY , Автоваз , Авторамблер
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