АвтоВАЗ анонсировал спецверсию Lada XRay

Лимитированную версию кроссовера с особыми декоративными деталями кузова и салона, построят на базе средней комплектации XRay и оснастят некоторыми «топовыми» опциями, сообщает издание Mass Cars в понедельник.

Новинка будет выпущена ограниченным тиражом, получит черную крышу и пару шильдиков "#CLUB" — на дверной стойке и, скорее всего, в салоне.

Кроме этого, для спецверсии АвтоВАЗ подготовит новый блок управления в дверной карте водителя. О других опциях, которые будут доступны для эксклюзивной XRay, пока не сообщается.