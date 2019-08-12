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В России не все автовладельцы пройдут новый техосмотр 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Согласно официальным данным, в России вступили в силу поправки, связанные с прохождением процедуры технического осмотра.
В связи с внесенными изменениями не все автовладельцы смогут пройти процедуру. От водителей требуют убедиться в исправности усилителя рулевого колеса. Таким образом, старые машины советского производства не смогут пройти технический осмотр из-за того, что этот механизм у них просто отсутствует.
Для того, чтобы пройти осмотр придется избавиться от тонировки на фарах и передних стеклах, а также убрать все наклейки, которые могут на них находится. Не стоит забывать о том, что в каждом автомобиле обязательно должна быть аптечка.
Все ранее внесенные изменения, в структуру транспортного средства обязательно должны быть зарегистрированы. В противном случае, пройти процедуру также не удастся. Причем сюда можно отнести и дополнительные элементы тюнинга.
Впрочем, как показывает практика, все лишние детали и элементы можно убрать лишь на время прохождения осмотра, а после него вновь вернуть на место.
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