В России не все автовладельцы пройдут новый техосмотр

Согласно официальным данным, в России вступили в силу поправки, связанные с прохождением процедуры технического осмотра.

В связи с внесенными изменениями не все автовладельцы смогут пройти процедуру. От водителей требуют убедиться в исправности усилителя рулевого колеса. Таким образом, старые машины советского производства не смогут пройти технический осмотр из-за того, что этот механизм у них просто отсутствует.

Для того, чтобы пройти осмотр придется избавиться от тонировки на фарах и передних стеклах, а также убрать все наклейки, которые могут на них находится. Не стоит забывать о том, что в каждом автомобиле обязательно должна быть аптечка.

Все ранее внесенные изменения, в структуру транспортного средства обязательно должны быть зарегистрированы. В противном случае, пройти процедуру также не удастся. Причем сюда можно отнести и дополнительные элементы тюнинга.

Впрочем, как показывает практика, все лишние детали и элементы можно убрать лишь на время прохождения осмотра, а после него вновь вернуть на место.