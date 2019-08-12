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Luxgen готовит новый купеобразный кроссовер 

Car.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Car.ru
Премиальный автомобильный бренд Luxgen из Тайвани готовит к дебюту свой новый кросс-купе, название которого держится производителем в секрете. Тем не менее, фотошпионы успели заснять автомобиль во время испытаний на дороге.
Предполагается, что публике новый кросс-купе покажут только в следующем году, а в скором времени бренд Luxgen представит паркетник URX с трехрядным салоном. Скорее всего, тестируемое авто будет обладать такими же параметрами, как и семиместный URX, его длина составляет 4 725 мм, расстояние между осями — 2 720 мм. В арсенале модели значатся оригинальные передние и задние фары, световозвращатели на корме. В салоне появится цифровая приборная панель с большим дисплеем.
Моторная линейка для новинки также не раскрывается. Под капотом Luxgen URX работает бензиновый 4-цилиндровый турбодвигатель объемом 1,8 литра мощностью 204 л.с. Возможно, именно он будет использован для выпуска премиального авто. Трудно сказать, будет ли кросс-купе полноприводным, так как в Поднебесной подобные модификации не получили большой популярности.
В России бренд Luxgen продавал свои авто в 2013-2014 годах, но объемы реализации оказались слишком маленькими, а потому компания покинула авторынок. Новый кросс-купе от тайваньского концерна в нашей стране вряд ли появится.
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