Luxgen готовит новый купеобразный кроссовер

Премиальный автомобильный бренд Luxgen из Тайвани готовит к дебюту свой новый кросс-купе, название которого держится производителем в секрете. Тем не менее, фотошпионы успели заснять автомобиль во время испытаний на дороге.

Предполагается, что публике новый кросс-купе покажут только в следующем году, а в скором времени бренд Luxgen представит паркетник URX с трехрядным салоном. Скорее всего, тестируемое авто будет обладать такими же параметрами, как и семиместный URX, его длина составляет 4 725 мм, расстояние между осями — 2 720 мм. В арсенале модели значатся оригинальные передние и задние фары, световозвращатели на корме. В салоне появится цифровая приборная панель с большим дисплеем.

Моторная линейка для новинки также не раскрывается. Под капотом Luxgen URX работает бензиновый 4-цилиндровый турбодвигатель объемом 1,8 литра мощностью 204 л.с. Возможно, именно он будет использован для выпуска премиального авто. Трудно сказать, будет ли кросс-купе полноприводным, так как в Поднебесной подобные модификации не получили большой популярности.

В России бренд Luxgen продавал свои авто в 2013-2014 годах, но объемы реализации оказались слишком маленькими, а потому компания покинула авторынок. Новый кросс-купе от тайваньского концерна в нашей стране вряд ли появится.