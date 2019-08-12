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Volkswagen анонсировал спецверсию Polo Football Edition в России 

Car.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Car.ru
Компания Volkswagen анонсировала в России выход новой спецверсии Polo Football Edition, которая в отличие от базовой получит более богатое оснащение и измененный экстерьер.
В арсенале Polo Football Edition появятся черные 16-дюймовые колесные диски Portago, того же цвета корпуса задних зеркал и спойлер сзади. На выхлопной трубе появилась хромированная уникальная насадка, а фары головного света оснащены двойными рассеивателями и лампами H7. В салоне авто поклонников бренда порадует многофункциональное рулевое колесо, рычаг коробки передач и рукоятка стояночного тормоза с кожаной отделкой, электростеклоподъемники всех дверей, оснащенные защитой от защемления, зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом, система Volkswagen Connect.
В версии Football Edition седан комплектуется 1,6-литровым агрегатом мощностью 90 и 110 л.с., которые будут работать с МКПП на 5 скоростей или "автоматом". Для 125-сильной комплектации предусмотрен DSG на 7 скоростей. Вместе со спецверсией клиенты компании получат футбольные аксессуары в виде поддона в багажнике, комбинированных ковриков и футбольного мяча.
Стоимость новинки составит 850 тыс. рублей в самой бюджетной вариации. Самая дешевая модификация Polo обойдется поклонникам марки от 680 тыс. рублей.
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