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Однозначно. Водителям объяснят смысл дорожных знаков 

Car.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Социальная акция под названием «Однозначно понимай знаки» стартовала в 15 российских регионах в начале августа. Смысл проекта заключается в том, чтобы призвать водителей ездить со скоростью, строго предписанной знаками.
Кампанию запустили общественники, заручившиеся поддержкой ГИБДД и Министерства транспорта РФ. Как отмечают авторы идеи, езда с формально допустимым превышением скорости стала привычной для российских автолюбителей. Однако при этом водители далеко не всегда контролируют ситуацию, отмечают общественники.
В качестве одного из примеров они приводят ситуацию с несоблюдением скоростного режима при движении по дворовой территории. Если ехать 10-15 км/ч там, где знаком предписано двигаться не быстрее 5 км/ч, то можно не заметить выскочившего из подъезда ребенка. Подобные инциденты уже случались в российских дворах. При этом получается, что водитель формально ехал по правилам, поскольку сегодня допускается небольшое превышение скорости (до 20 км/ч).
Как напоминают представители общественных организаций, за прошлый год превышение скорости стало причиной более 10 тысяч дорожных происшествий, травмы в которых получили почти 14 тысяч граждан, в том числе детей. Часто превышение было незначительным, но оказывалось фатальным.
В рамках кампании «Однозначно понимай знаки» в 15 субъектах пройдут рейды, в ходе которых до автолюбителей будут доносить мысль о необходимости следовать требованиям знаков. Также разъяснительная работа будет проходить с пешеходами, которым расскажут о главных принципах безопасного пересечения проезжей части. Отдельные обучающие акции направлены на детей школьного возраста.
В проекте приняли участие известные артисты и спортсмены. Они записали видеообращения к автомобилистам с призывами отказаться даже от несущественного превышения и соблюдать требования дорожных знаков, рассказали организаторы акции.
Добавим, что в этом году активно обсуждается снижение нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч, как это уже было в ПДД. Среди автомобильной общественности есть как сторонники, так и противники такой меры. Каждый приводит свои аргументы, однако краеугольным камнем остается вопрос безопасности.
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