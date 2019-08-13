В России появится дорожное мегакольцо за 100 млрд рублей

На строительство кольцевой дороги во Владивостоке власти планируют потратить более 100 млрд руб., заявил гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций Даниил Половинка. Таким образом, дальневосточное "кольцо" обойдется россиянам почти в половину стоимости Крымского моста, в который вложили 228 млрд руб.

Магистраль необходима, чтобы спасти регион от надвигающегося "транспортного коллапса", о котором весной предупредил власти РФ губернатор Приморского края Олег Кожемяко . Дорога, в состав которой войдут два моста на остров Русский через остров Елены, закольцует движение вокруг центра Владивостока, объяснил Половинка.

Общая длина трассы составит 27,4 км. В сутки она способна будет пропускать по 70-85 тыс. автомобилей, а скоростной лимит установят на уровне 80 км/ч, сообщают "Ведомости" во вторник. Также сообщается, что дорога будет построена по концессионному соглашению, но возможные инвесторы пока не называются.