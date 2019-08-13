Lada выпустит «клубную» версию хэтчбека XRay

Волжский автозавод расширит гамму XRay, подготовив кросс-хэтч с оригинальным списком опций и новыми деталями в интерьере и экстерьере. Внешне версия под названием #CLUB будет отличаться чёрной крышей, логотипами на дверях, штрихами в отделке салона и изменённым блоком управления в водительской двери.

По информации сайта MassCars.ru, сборка специального тиража «Икс-реев» уже началась. Исполнение #CLUB будет базироваться на средней комплектации Comfort, но наряду с обычным оснащением особая версия получит несколько дополнительных опций.

АвтоВАЗ наверняка рассчитывает подстегнуть спрос на XRay за счёт выпуска ограниченной серии #CLUB, ведь несмотря на все маркетинговые ходы продажи кросс-хэтчей падают. Сегодня XRay — самый непопулярный продукт в линейке моделей Волжского автозавода. По итогам первого полугодия 2019-го число покупателей «Икс-реев» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 16 процентов.

Отрицательно на продажах могут сказаться и жалобы дилеров. Производитель до сих пор не сформировал номенклатуру запчастей для машин с вариатором, и в дилерских центрах нет даже базового набора деталей для техобслуживания.