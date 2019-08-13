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Lada выпустит «клубную» версию хэтчбека XRay 

Motor.ru 6 часов назад
Фото: Motor.ru
Волжский автозавод расширит гамму XRay, подготовив кросс-хэтч с оригинальным списком опций и новыми деталями в интерьере и экстерьере. Внешне версия под названием #CLUB будет отличаться чёрной крышей, логотипами на дверях, штрихами в отделке салона и изменённым блоком управления в водительской двери.
По информации сайта MassCars.ru, сборка специального тиража «Икс-реев» уже началась. Исполнение #CLUB будет базироваться на средней комплектации Comfort, но наряду с обычным оснащением особая версия получит несколько дополнительных опций.
АвтоВАЗ наверняка рассчитывает подстегнуть спрос на XRay за счёт выпуска ограниченной серии #CLUB, ведь несмотря на все маркетинговые ходы продажи кросс-хэтчей падают. Сегодня XRay — самый непопулярный продукт в линейке моделей Волжского автозавода. По итогам первого полугодия 2019-го число покупателей «Икс-реев» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 16 процентов.
Отрицательно на продажах могут сказаться и жалобы дилеров. Производитель до сих пор не сформировал номенклатуру запчастей для машин с вариатором, и в дилерских центрах нет даже базового набора деталей для техобслуживания.
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Автоновости , Lada , Автоваз
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