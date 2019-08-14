Ученые научились делать автозапчасти из яичной скорлупы

Исследователи из университета штата Огайо, США, пришли к выводу, что пищевые отходы могут стать незаменимыми компонентами для производства автомобильных деталей. Ученые выяснили, что измельченная томатная кожура или яичная скорлупа достаточно прочны и могут использоваться при производстве втулок подвески, опор двигателя, покрышек или шлангов.

Американские химики установили, что кожура от томатов и яичная скорлупа могут заменить технический углерод — ключевой компонент для производства резины и пластмасс. Поскольку большая часть технического углерода получается путем сжигания тяжелых нефтепродуктов, а органические отходы, как правило, просто выбрасываются, использование биологической массы может быть выгодно и с точки зрения прибыли, и с точки зрения экологии.

Специалисты университета Огайо приступили к тестам автокомпонентов, сделанных с использованием пищевых остатков. Ученые стремятся добиться того, чтобы экологически чистые детали не уступали по надёжности «традиционным» запасным частям, произведенным из каучука и сажи.