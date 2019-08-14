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Ученые научились делать автозапчасти из яичной скорлупы 

Ferra.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Motor.ru
Исследователи из университета штата Огайо, США, пришли к выводу, что пищевые отходы могут стать незаменимыми компонентами для производства автомобильных деталей. Ученые выяснили, что измельченная томатная кожура или яичная скорлупа достаточно прочны и могут использоваться при производстве втулок подвески, опор двигателя, покрышек или шлангов.
Американские химики установили, что кожура от томатов и яичная скорлупа могут заменить технический углерод — ключевой компонент для производства резины и пластмасс. Поскольку большая часть технического углерода получается путем сжигания тяжелых нефтепродуктов, а органические отходы, как правило, просто выбрасываются, использование биологической массы может быть выгодно и с точки зрения прибыли, и с точки зрения экологии.
Специалисты университета Огайо приступили к тестам автокомпонентов, сделанных с использованием пищевых остатков. Ученые стремятся добиться того, чтобы экологически чистые детали не уступали по надёжности «традиционным» запасным частям, произведенным из каучука и сажи.
Использование органических компонентов при создании автомобиля — нередкое явление. В 2008 году компания Ford разработала наполнитель для сидений «Мустанга» на соевой основе, а в 1941 году Генри Форд построил экспериментальную машину с кузовом из бобов, пшеницы и конопли.
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Автоновости , Генри Форд , Ford
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