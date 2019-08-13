Мара Багдасарян обманула каршеринг 

Мара Багдасарян обманула каршеринговую компанию, но тут же была заблокирована. Об этом она сама рассказала в своем инстаграме.
Багдасарян прославилась многочисленными нарушениями правил дорожного движения и авариями, в которых поучаствовала.
В 2017 году она была лишена водительских прав. С тех пор гонщица неоднократно делала попытки (неудачные) получить их вновь, а также множество раз попадалась за рулем.
Неделю назад Багдасарян рассказала в инстаграме, что «ради прикола» воспользовалась Яндекс. Драйвом. Она зарегистрировалась в сервисе каршеринга под именем друга, но уже на следующий день профиль был заблокирован с формулировкой «Слишком частые превышения скорости недопустимы».
«Есть у кого связи или возможность разблокировать? Отблагодарим!» — обратилась Багдасарян к подписчикам.
Те посоветовали гонщице дождаться разблокировки через три дня, перейти на сервис BelkaCar («Не блокирует, инфа сотка»), ездить менее агрессивно или, к примеру, познакомиться с такими понятиями, как граница и ответственность, и перестать подвергать опасности остальных участников дорожного движения.
«Некогда не здавайся. И не сворачивай с пути (орфография автора сохранена. — Прим. ред.)», — пожелал один из пользователей соцсети.