Мара Багдасарян обманула каршеринг

Багдасарян прославилась многочисленными нарушениями правил дорожного движения и авариями, в которых поучаствовала.

В 2017 году она была лишена водительских прав. С тех пор гонщица неоднократно делала попытки (неудачные) получить их вновь, а также множество раз попадалась за рулем.

Неделю назад Багдасарян рассказала в инстаграме, что «ради прикола» воспользовалась Яндекс. Драйвом. Она зарегистрировалась в сервисе каршеринга под именем друга, но уже на следующий день профиль был заблокирован с формулировкой «Слишком частые превышения скорости недопустимы».

«Есть у кого связи или возможность разблокировать? Отблагодарим!» — обратилась Багдасарян к подписчикам.

Те посоветовали гонщице дождаться разблокировки через три дня, перейти на сервис BelkaCar («Не блокирует, инфа сотка»), ездить менее агрессивно или, к примеру, познакомиться с такими понятиями, как граница и ответственность, и перестать подвергать опасности остальных участников дорожного движения.