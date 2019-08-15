Дорожные камеры будут устанавливать по-новому

Согласно новым методическим рекомендациям Минтранса , если в зоне контроля дорожных камер число нарушений снизилось на 80%, то прибор нужно переставлять, заменив его муляжом. Об этом сообщает «Коммерсант».

Новый проект министерства «Методики определения мест размещения технических средств автоматической фотофиксации нарушений ПДД» планируется утвердить в сентябре.

Согласно новым рекомендациям ведомства, которые приводит издание, место установки дорожных камер необходимо выбирать «с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов». При этом в документе отмечается, что властям следует изучить «финансово-экономическое обоснование» разных вариантов.

Владельцам дорог также рекомендовано размещать в Сети информацию о расстановке камер, но если используются муляжи, то они должны быть обозначены на картах, как обычные стационарные приборы. После утверждения документ будет направлен во все регионы, но в Москве применяться не будет, отмечает издание.

В свою очередь в компании «МВС Груп» (оператор 1,5 тыс. подмосковных камер) обратили внимание на то, что документ требует доработки, и методика не предписывает установку комплексов на дорогах, где происходит большое количество нарушений.

«На практике это приведет к тому, что оператор будет выставлять комплексы уже по фактам произошедших аварий и человеческих жертв. Это противоречит главной цели установки комплексов — предупреждению аварийности и смертности. Кроме того, методика не описывает правила установки комплексов для фиксации средней скорости», — цитирует издание представителя компании.