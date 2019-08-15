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Россиянин поставил рекорд по штрафам ГИБДД 

Авторамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: Авторамблер
В Москве арестован водитель, набравший штрафов на рекордную сумму — 4 млн рублей. Ни один из этих штрафов, 1 млн из которых мужчина получил за неправильную парковку, не был оплачен. В связи с этим судебные приставы конфисковали принадлежащие ему автомобили, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП).
Неплательщик-рекордсмен был пойман в ходе специального рейда, организованного при помощи Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Автопарк, состоящий из трех автомобилей, был отбуксирован на штрафстоянку.
Не сообщается, сколько времени понадобилось мужчине, чтобы накопить штрафов на такую впечатляющую сумму, но оплатить их он должен в течение 60 дней. Если этого не произойдет, должник может лишиться и другого имущества, которое будет распродано, а также получит увеличенный штраф по ст. 20.25 КоАП РФ, с суммой, в два раза превышающей первое взыскание.
Также до полной уплаты долга он не сможет выехать за границу и получить парковочное разрешение.
"Более того, действие уже выданного разрешения может быть приостановлено до тех пор, пока все штрафы не будут полностью оплачены", — прокомментировали в АМПП.
Иногда на штраф за парковку можно попасть абсолютно непреднамеренно, писал "Авторамблер". Даже самые добросовестные водители не застрахованы от расплывчатых формулировок парковочных правил, в соответствии с которыми газоном может считаться голая земля.
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Комментарии1
Автоновости , ГИБДД , Авторамблер , АГН "Москва"
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