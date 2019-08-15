В Японии прошли испытания летающего автомобиля

Японская корпорация NEC представила прототип своего летающего автомобиля и провела тестовый полет в присутствии журналистов, сообщает портал JapanTimes. Во время демонстрации транспортное средство на минуту зависло на высоте около трех метров от земли, а затем плавно приземлилось на площадку.

Модель весом 148 килограммов имеет размеры около четырех метров в длину и ширину и 1,3 метра в высоту. Она оснащена четырьмя тяжелыми роторами и по форме напоминает квадрокоптер.

Компания NEC уже в течение нескольких месяцев проводит испытания протитипа, а тестовым полетом перед журналистами ознаменовала публичное открытие проекта. Производитель планирует запустить рабочую модель в 2023 году.

Правительство Японии серьезно относится к использованию воздушного пространства для облегчения движения в оживленных городах. В декабре 20108 года была составлена ​​«дорожная карта» разработки летающих автомобилей, обозначенных в документе как «электрические самолеты, приспособленные к вертикальной посадке и автономному полету».

«Дорожная карта» предполагает использование летающих автомобилей для доставки грузов с 2023 года, в качестве личного транспорта в сельской местности — с середины 2020-х годов, и в городских условиях — уже в 2030-х годах.

На 2019 год «дорожной картой» запланировано начало испытаний. И по сообщениям, уже десятки компаний работают над созданием этого вида транспорта, в том числе Airbus SE, Boeing Co. и Uber Technologies Inc.

Ранее сообщалось, что в австрийской столице беспилотный автобус во время испытаний столкнулся с пешеходом. Оснащенный датчиками транспорт не справился со скоплением людей и велосипедистов.