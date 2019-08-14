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Водителям разрешат предъявлять ОСАГО в электронном виде 

Газета.Ru + ещё 17 2 часа назад
В МВД проинформировали о том, что водители, у которых есть договор ОСАГО в электронном виде, смогут показывать его сотрудникам ГИБДД в распечатанном виде или на электронном носителе. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, сотрудник правоохранительные органов сможет проверить факт заключение договора через автоматизированную информационную систему обязательного страхования.
"Проект постановления призван привести положения ПДД в соответствие с нормами федерального закона об ОСАГО", — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Москве начали проверять полисы ОСАГО с помощью камер.
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Автоновости , Видео , ГИБДД , МВД
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