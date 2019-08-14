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Строители «Тавриды» дали обещание Путину

Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

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Известный фанат «Спартака» впал в кому после ДТП