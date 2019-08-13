Российские дороги начали закатывать в суперасфальт

Инновационная смесь получила предварительный национальный стандарт (ПНСТ), который будет действовать параллельно с действующим. Асфальт нового типа уже начали укладывать на дороги Омска, а с 2020 года с помощью такой смеси будут ремонтировать все дороги страны, сообщает Портал правительства Омской области.

Для изготовления покрытия используется новая технология: щебень дробят с помощью сита с квадратной ячейкой, из-за чего он становится кубовидным, а не овальным или круглым как раньше.

Квадратный щебень делает смесь более жесткой и прочной, и она лучше справляется с дорожными нагрузками. Кроме щебня, в состав смеси входят минпорошок, битум и другие материалы, рассказал главный инженер "Омскавтодора" Александр Рафальский.

"Во время ремонта мы укладываем на дороги два слоя асфальтобетонного покрытия, первый из которых является выравнивающим. Смесь для верхнего слоя в соответствии с предварительным национальным стандартом более плотная, чем раньше, и такая смесь намного легче укатывается", — добавил Рафальский.

Новый тип асфальта порекомендовал дорожникам "Росавтодор" в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", посвященного сокращению количества ДТП.

В июне сообщалось, что в России в ближайшем будущем появятся больше прочных цементобетонных дорог: их количество обещали увеличить до 35% к 2025 году, а к 2030-му таких автотрасс должно быть уже 50%.