Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Строители «Тавриды» дали обещание Путину 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Трасса «Таврида» будет открыта для движения автомобилей в сентябре 2020 года. Об этом заявили строители автодороги на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.
Президент встретился с генеральным директором АО «ВАД» Валерием Абрамовым и заместителем гендиректора компании Виктором Переваловым, которые доложили ему о ходе строительства трассы «Таврида».
«В сентябре следующего года уже будет открыто движение по четырем полосам движения. Ввод объекта — декабрь 2020 года. В настоящий момент все идет в графике», — заявил Перевалов.
Трассу «Таврида» в Крыму построили наполовину
Президент отметил, что несколько дней назад пролетал на строящимися участками дороги и остался доволен увиденным.
Путин также поинтересовался у руководителей компании, сколько местных специалистов они задействовали в строительстве «Тавриды». Абрамов сообщил, что половина работников были наняты в Крыму, при этом средняя зарплата строителей составляет 70 тысяч рублей. Гендиректор отметил, что основной костяк сохранится и на следующих проектах.
Строительство четырехполосной трассы «Таврида», которая пройдет через Керчь, Феодосию, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь, началось в 2017 году. Стоимость проекта превышает 150 млрд рублей. К августу 2019 года готовность автодороги оценивалась в 74%.
Комментарии37
Автоновости , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пять человек стали жертвами ДТП на Кубани
Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
Российские дороги закатают в суперасфальт191
Известный фанат «Спартака» впал в кому после ДТП1
Женщина сорвалась со скалы в море и выплыла на берег
Видео
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
02:30
Строители «Тавриды» дали обещание Путину
Автоновости
01:04
Появилось видео с места массового ДТП на МКАД
ДТП
02:13
Что будет, если скрестить «Мерседес» с ЗИЛом
Автоновости
00:39
Падение байкера на скорости 340 км/ч попало на видео
ДТП
01:53
Известная украинская балерина разбилась в ДТП
ДТП
02:41
Ад под Новороссийском: названа причина
ДТП Бортжурнал
03:00
Танцы на шоссе: в Калуге заблокировали дорогу
ДТП
00:06
Названа причина смертельного ДТП под Тамбовом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение