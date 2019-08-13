Строители «Тавриды» дали обещание Путину

Трасса «Таврида» будет открыта для движения автомобилей в сентябре 2020 года. Об этом заявили строители автодороги на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Президент встретился с генеральным директором АО «ВАД» Валерием Абрамовым и заместителем гендиректора компании Виктором Переваловым, которые доложили ему о ходе строительства трассы «Таврида».

«В сентябре следующего года уже будет открыто движение по четырем полосам движения. Ввод объекта — декабрь 2020 года. В настоящий момент все идет в графике», — заявил Перевалов.

Президент отметил, что несколько дней назад пролетал на строящимися участками дороги и остался доволен увиденным.

Путин также поинтересовался у руководителей компании, сколько местных специалистов они задействовали в строительстве «Тавриды». Абрамов сообщил, что половина работников были наняты в Крыму, при этом средняя зарплата строителей составляет 70 тысяч рублей. Гендиректор отметил, что основной костяк сохранится и на следующих проектах.

Строительство четырехполосной трассы «Таврида», которая пройдет через Керчь, Феодосию, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь, началось в 2017 году. Стоимость проекта превышает 150 млрд рублей. К августу 2019 года готовность автодороги оценивалась в 74%.