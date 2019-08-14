«Ъ»: комитет Госдумы хочет запретить эксплуатацию старых машин

Комитет Госдумы по промышленности предлагает запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Согласно имеющейся информации, производители автомобилей поддержали инициативу, а соответствующие рекомендации были направлены в Минпромторг Минтранс . Не уточняется, какие старые машины имеются в виду и какие санкционные ограничения будут применяться в отношении владельцев транспортных средств.

"По данным ГИБДД, из 60,5 млн транспортных средств в России 20,9 млн старше 15 лет, еще 10 млн старше десяти лет", — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в Минтрансе рассматривают возможность ввести экологические зоны в Москве и Санкт-Петербурге, куда будет запрещен въезд старым автомобилям.