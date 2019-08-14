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«Ъ»: комитет Госдумы хочет запретить эксплуатацию старых машин 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Комитет Госдумы по промышленности предлагает запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Согласно имеющейся информации, производители автомобилей поддержали инициативу, а соответствующие рекомендации были направлены в Минпромторг и Минтранс. Не уточняется, какие старые машины имеются в виду и какие санкционные ограничения будут применяться в отношении владельцев транспортных средств.
"По данным ГИБДД, из 60,5 млн транспортных средств в России 20,9 млн старше 15 лет, еще 10 млн старше десяти лет", — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что в Минтрансе рассматривают возможность ввести экологические зоны в Москве и Санкт-Петербурге, куда будет запрещен въезд старым автомобилям.
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Автоновости , Видео , Минпромторг , Госдума , Минтранс РФ , Комитет гд по промышленности , Газета "Коммерсантъ"
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