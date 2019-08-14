Россиян хотят лишить старых автомобилей

Комитет Госдумы по экономической политике и промышленности предложил Минтрансу Минпромторгу запретить использование автомобилей, «достигших предельного срока эксплуатации». При этом представители автолюбителей выступили против инициативы, сообщает газета «Коммерсант».

По данным издания, соответствующее письмо Минпромторгу и Минтрансу направила зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина , супруга президента КамАЗа Сергея Когогина

В документе, с текстом которого ознакомилась газета, Альфия Когогина предложила проработать вопрос о «законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации». При этом, не уточнив, о каких именно автомобилях идет речь, и какие санкции будут применяться.

По данным ГИБДД, которые приводит издание, из 60,5 млн транспортных средств в России 20,9 млн старше 15 лет, еще 10 млн старше десяти лет. Минпромторг еще в 2013 году предлагал ограничить предельный возраст коммерческого транспорта 7-15 годами, однако до Госдумы законопроект не дошел.

В пресс-службе Минтранса газете пояснили, что предложения получены и прорабатываются. Также получение рекомендаций подтвердили и в Минпромторге. При этом в ведомстве полагают, что вывод из оборота старой техники должен осуществляться за счет стимулирования автовладельцев на приобретение новых машин.

Российские производители автомобилей, по данным издания, поддержали ограничение срока службы машин.

«Мы поддерживаем меры, направленные на обновления парка грузовиков. Это позволит улучшить экологическую обстановку в городах и повысить безопасность на дорогах», — пояснил представитель ПАО «КамАЗ».

По мнению представитель группы ГАЗ, «введение этой меры давно назрело из-за смертности на дорогах, потому что риск выхода из строя узлов и агрегатов старой техники значительно выше независимо от марки и страны производителя».