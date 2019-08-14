Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиян хотят лишить старых автомобилей 

Рамблер + ещё 42 20 минут назад
Комитет Госдумы по экономической политике и промышленности предложил Минтрансу и Минпромторгу запретить использование автомобилей, «достигших предельного срока эксплуатации». При этом представители автолюбителей выступили против инициативы, сообщает газета «Коммерсант».
По данным издания, соответствующее письмо Минпромторгу и Минтрансу направила зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина, супруга президента КамАЗа Сергея Когогина.
В документе, с текстом которого ознакомилась газета, Альфия Когогина предложила проработать вопрос о «законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации». При этом, не уточнив, о каких именно автомобилях идет речь, и какие санкции будут применяться.
По данным ГИБДД, которые приводит издание, из 60,5 млн транспортных средств в России 20,9 млн старше 15 лет, еще 10 млн старше десяти лет. Минпромторг еще в 2013 году предлагал ограничить предельный возраст коммерческого транспорта 7-15 годами, однако до Госдумы законопроект не дошел.
В пресс-службе Минтранса газете пояснили, что предложения получены и прорабатываются. Также получение рекомендаций подтвердили и в Минпромторге. При этом в ведомстве полагают, что вывод из оборота старой техники должен осуществляться за счет стимулирования автовладельцев на приобретение новых машин.
Российские производители автомобилей, по данным издания, поддержали ограничение срока службы машин.
«Мы поддерживаем меры, направленные на обновления парка грузовиков. Это позволит улучшить экологическую обстановку в городах и повысить безопасность на дорогах», — пояснил представитель ПАО «КамАЗ».
По мнению представитель группы ГАЗ, «введение этой меры давно назрело из-за смертности на дорогах, потому что риск выхода из строя узлов и агрегатов старой техники значительно выше независимо от марки и страны производителя».
«На старых машинах люди ездят не потому, что они фанаты ретроавтомобилей, а потому, что на новые у них нет денег. Большего удара по экономике, чем предложение депутатов, и придумать нельзя», — заявил в свою очередь координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов
Комментарии163
Автоновости , Видео , Сергей Когогин , Альфия Когогина , Петр Шкуматов , Минпромторг , Камаз , Госдума , Минтранс РФ , Газета "Коммерсантъ"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пять человек стали жертвами ДТП на Кубани1
Строители «Тавриды» дали обещание Путину45
Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
Российские дороги закатают в суперасфальт195
Известный фанат «Спартака» впал в кому после ДТП2
Видео
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
02:30
Строители «Тавриды» дали обещание Путину
Автоновости
01:04
Появилось видео с места массового ДТП на МКАД
ДТП
02:13
Что будет, если скрестить «Мерседес» с ЗИЛом
Автоновости
00:39
Падение байкера на скорости 340 км/ч попало на видео
ДТП
01:53
Известная украинская балерина разбилась в ДТП
ДТП
02:41
Ад под Новороссийском: названа причина
ДТП Бортжурнал
03:00
Танцы на шоссе: в Калуге заблокировали дорогу
ДТП
00:06
Названа причина смертельного ДТП под Тамбовом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение