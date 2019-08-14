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В России подорожали автомобили Renault 

Авторамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Французский автобренд решил поднять цены на большинство своих автомобилей, сообщают в среду эксперты «Цена Авто». На 1-25 тыс. руб. подорожали все модели Renault кроме кроссовера Koleos, универсала Dokker и его кросс-версии Dokker Stepway.
С 1 июля выросли в цене все комплектации новинки бренда — кросс-купе Akrana подорожало на 16-25 тыс. руб. в зависимости от комплектации и теперь стоит от 1,06 млн руб. за версию Life с «механикой» и 1,6-литровым «атмосферником» до 1,52 млн руб. за Edition One.
Обновленный Duster прибавил в цене от 5 тыс. до 20 тыс. руб. За популярный кроссовер с бензиновым двигателем теперь просят от 719 тыс. до 1,15 млн руб., а за «дизель» — от 1,04 млн до 1,41 млн руб. Дореформенная версия Duster предлагается по прежней цене.
Компактный Renault Kaptur подорожал впервые с сентября 2018 года. Ценник вырос на 1-20 тыс. руб. : стоимость «базы» увеличилась до 945 тыс. руб., а топовой комплектации — до 1,35 млн руб.
На 8-11 тыс. руб. дороже россиянам обойдутся бюджетные Logan и Sandero, а также их вседорожные Stepway-версии. Так, цена Logan теперь варьируется от 577 тыс. до 840 тыс. руб. за стандартный седан и от 695,9 тыс. до 883,9 тыс. руб. за Stepway. Sandero можно купить за 577-817 тыс. руб., а Sandero Stepway — за 738,9-922,9 тыс. руб.
Как сообщает «Цена Авто», в последний раз Renault корректировал цены в мае — тогда большинство моделей подорожало всего на 1-9 тыс. руб. При этом продажи Renault падают: за январь-июль 2019 года марке удалось реализовать 76,2 тыс. автомобилей в России, что на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года.
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Автоновости , Renault Kaptur , Renault
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