Duster может стать гибридом и подорожать

Компания Renault может сделать из европейской версии «Дастера» гибрид. Французский концерн будет вынужден электрифицировать бюджетные модели бренда Dacia , чтобы уложиться в экологические нормы 2020 года, пишет Automotive News Europe.

Новый экологический стандарт рассчитывает средний показатель выбросов CO₂ для всех автомобилей, входящих в концерн, и устанавливает его на отметке 95 граммов на километр пробега. Для Renault Group самым проблемным с точки зрения экологии брендом может стать Dacia. Инсайдеры подсчитали, что если Renault не предпримет никаких шагов по снижению токсичности выхлопных газов, то в 2020 году концерну придётся заплатить 450 миллионов евро — около 17 процентов предполагаемой прибыли — в качестве штрафа.

Аналитики оценили электрификацию модельного ряда Dacia в 671 миллион евро. Расходы на внедрение новой силовой установки нельзя полностью переложить на потребителя, поскольку значительный рост цен в бюджетном сегменте неизбежно приведёт к падению спроса. То, что Renault рассматривает различные варианты, чтобы минимализировать потери от нового экологического регламента, подтвердил глава отдела продаж французской фирмы Оливье Мюге.