Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кроссовер Volkswagen T-Roc стал кабриолетом 

Motor.ru + ещё 4 56 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Volkswagen представила серийный кросс-кабриолет на базе модели T-Roc. В процессе трансформации компактный кроссовер лишился задних дверей и обзавелся складной тканевой крышей с четырьмя поперечинами. Верх складывается и раскладывается всего за полминуты.
Стандартный T-Roc пришлось серьезно доработать. Например, увечить колесную базу на 40 миллиметров, до 2630 миллиметров, чтобы организовать место для крыши в сложенном виде, а также усилить конструкцию пола и рамку лобового стекла. Кроме того, кабриолет укомплектовали задней дугой безопасности на случай опрокидывания автомобиля.
В результате превращения в кабриолет T-Roc вытянулся в длину с 4234 до 4268 миллиметров и стал ниже на 51 миллиметр — его высота составляет 1522 миллиметра. Объем полезного пространства в багажнике сократился до 284 литров против 445 литров под полкой у стандартного T-Roc.
Процесс поднятия и опускания складной крыши запускается как с помощью кнопки, расположенной на центральном тоннеле, так и дистанционно с брелока. Причем это можно сделать на скорости до 30 километров в час.
Моторная линейка включает трех— и четырехцилиндровые бензиновые агрегаты объемом 1,0 и 1,5 литра соответственно. Мощность первого составляет 115 лошадиных сил, а второго — 150 сил. Трансмиссия — шестиступенчатая «механика» либо «робот» DSG, предусмотренный исключительно для полуторалитрового двигателя. Получит ли кабриолет систему полного привода от стандартного T-Roc, в Volkswagen не уточнили.
Премьера кабриолета T-Roc состоится в сентябре на автосалоне во Франкфурте, а старт продаж на европейском рынке запланирован на весну следующего года. Сборка новинки будет осуществляться на мощностях предприятия в немецком Оснабрюке.
Можно предположить, что кросс-кабриолет T-Roc станет имиджевой моделью в линейке бренда с невысоким объемом продаж. Впрочем, прямых конкурентов у такого автомобиля на рынке на сегодняшний день нет: ранее выпускались открытые версии Nissan Murano CrossCabriolet и Range Rover Evoque Convertible, однако они не снискали популярность и компании отказались от их выпуска.
Motor.ru: последние новости
В России хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей Ученые научились делать автозапчасти из яичной скорлупы Duster может стать гибридом и подорожать
Комментарии
Автоновости , Nissan , Volkswagen T-Roc , Nissan Murano , Volkswagen , Rover , Land Rover
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пять человек стали жертвами ДТП на Кубани3
Украинский судья объявил себя «царем и богом»
В России подорожали автомобили Renault1
Почему электроника обманывает автовладельца?
Россиян хотят лишить старых автомобилей185
Видео
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
02:30
Строители «Тавриды» дали обещание Путину
Автоновости
01:04
Появилось видео с места массового ДТП на МКАД
ДТП
02:13
Что будет, если скрестить «Мерседес» с ЗИЛом
Автоновости
00:39
Падение байкера на скорости 340 км/ч попало на видео
ДТП
01:53
Известная украинская балерина разбилась в ДТП
ДТП
02:41
Ад под Новороссийском: названа причина
ДТП Бортжурнал
03:00
Танцы на шоссе: в Калуге заблокировали дорогу
ДТП
00:06
Названа причина смертельного ДТП под Тамбовом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение