Кроссовер Volkswagen T-Roc стал кабриолетом

Компания Volkswagen представила серийный кросс-кабриолет на базе модели T-Roc. В процессе трансформации компактный кроссовер лишился задних дверей и обзавелся складной тканевой крышей с четырьмя поперечинами. Верх складывается и раскладывается всего за полминуты.

Стандартный T-Roc пришлось серьезно доработать. Например, увечить колесную базу на 40 миллиметров, до 2630 миллиметров, чтобы организовать место для крыши в сложенном виде, а также усилить конструкцию пола и рамку лобового стекла. Кроме того, кабриолет укомплектовали задней дугой безопасности на случай опрокидывания автомобиля.

В результате превращения в кабриолет T-Roc вытянулся в длину с 4234 до 4268 миллиметров и стал ниже на 51 миллиметр — его высота составляет 1522 миллиметра. Объем полезного пространства в багажнике сократился до 284 литров против 445 литров под полкой у стандартного T-Roc.

Процесс поднятия и опускания складной крыши запускается как с помощью кнопки, расположенной на центральном тоннеле, так и дистанционно с брелока. Причем это можно сделать на скорости до 30 километров в час.

Моторная линейка включает трех— и четырехцилиндровые бензиновые агрегаты объемом 1,0 и 1,5 литра соответственно. Мощность первого составляет 115 лошадиных сил, а второго — 150 сил. Трансмиссия — шестиступенчатая «механика» либо «робот» DSG, предусмотренный исключительно для полуторалитрового двигателя. Получит ли кабриолет систему полного привода от стандартного T-Roc, в Volkswagen не уточнили.

Премьера кабриолета T-Roc состоится в сентябре на автосалоне во Франкфурте, а старт продаж на европейском рынке запланирован на весну следующего года. Сборка новинки будет осуществляться на мощностях предприятия в немецком Оснабрюке.