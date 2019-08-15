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Porsche открестилась от своего «самого первого автомобиля» 

Motor.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Motor
Компания Porsche выступила против того, чтобы спорткар Type 64, выставленный на торги аукционным домом Sotheby’s, называли «первым автомобилем марки». Дело в том, что Фердинанд Порше построил эту машину по заказу Volkswagen на базе модели KdF-Wagen (впоследствии известной как Beetle) еще в 1939 году, а бренд Porsche появился только в 1948-м.
Автомобиль, о котором идет речь, сконструировали для марафона по маршруту Берлин — Рим, несостоявшегося из-за начала войны. Всего было выпущено три экземпляра с внутризаводским индексом Type 64, один из которых перешел во владение семьи Фердинанда Порше. В 1946 году немецкий конструктор лично приклеил на него надпись со своей фамилией. Именно эту машину пустят с молотка в ближайшую субботу, 17 августа. Ориентировочная стоимость лота составляет 20 миллионов долларов (примерно 1,3 миллиарда рублей).
В интервью CNBC глава исторического архива Porsche Фрэнк Юнг заявил, что Type 64 некорректно называть «первым в мире автомобилем марки», как поступили многие зарубежные СМИ, так как фактически такой бренд на тот момент еще не существовал. По словам Юнга, «первым автомобилем Porsche» принято считать родстер 356 1948 года выпуска, который в настоящее время находится в музее в Штутгарте.
Представители Sotheby’s в свою очередь более осторожны в формулировках: они называют Type 64 «самым старым автомобилем с надписью Porsche».
Источник: cnbc.com
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Автоновости , Volkswagen , Porsche , Фердинанд Порше
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