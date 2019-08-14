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Новый Porsche 911 Speedster украсили позолотой 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor
Компания Porsche планирует выпустить серию спорткаров, посвященных гоночным автомобилям второй половины XX века. На этой неделе бренд запустил кампанию, которая продлится до 2020 года: с небольшим интервалом будет появляться информация о каждой спецсерии. В среду, 14 августа, дебютировал 911 Speedster с пакетом Heritage Design, который является данью памяти спорткару 50-х годов.
Новинку можно отличить по карбоновым элементам на кузове, выкрашенным в цвет GT Silver Metallic, белому переднему бамперу и изогнутому позолоченному логотипу Speedster. Кроме того, салон такого «девятьсот одиннадцатого» обтянут черной и коньячной кожей. На американском рынке доплата за подобное оформление составит 24 510 долларов.
В мае лимитированное издание 911 Speedster стало доступно в России по цене от 21 681 000 рублей. Купе, построенное на шасси GT3, оснащается оппозитным двигателем объемом 4,0 литра и мощностью 510 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач с функцией автоматической перегазовки.
Особенностью 911 Speedster стал задний обтекатель, изготовленный из углепластика, передние крылья и крышка багажника от 911 R, а также бамперы и выдвижной задний спойлер от 911 GT3. Доплата за пакет Heritage в России составляет 1 601 796 рублей.
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Автоновости , Porsche 911 , Porsche
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