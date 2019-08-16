Эксперты считают, что запрет на старые коммерческие автомобили несет риски для бизнеса

Минтранс и Минпромторг РФ получили и продолжают рассматривать предложение зампреда комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфии Когогиной о запрете эксплуатации старого коммерческого транспорта. Инициативу уже поддержали крупнейшие российские автопроизводители "КамАЗ" "Соллерс" и ГАЗ, однако, по мнению экспертов, опрошенных ТАСС, такие радикальные меры не решат проблемы обновления автопарка и, более того, могут стать угрозой для малого и среднего бизнеса.

Риски для бизнеса

Вопрос о необходимости ограничения сроков эксплуатации транспорта ведется уже не первый год, отмечает аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов . По его мнению, радикального решения этой проблемы не будет, скорее ограничения будут вводиться постепенно и в первую очередь коснутся коммерческого транспорта очень большого возраста, где есть требования по безопасности, к примеру, пассажирских перевозок.

На данный момент возрастного ограничения для использования автомобилей для коммерческих перевозок нет, единственное исключение — запрет на использование автобусов старше 10 лет для перевозки детей (вступит в силу в середине 2020 года).

Однако запрет не всегда может привести к покупке бизнесом новых автомобилей, отмечает Беспалов.

"Многие малые и средние предприятия, наверное, все-таки не смогут себе позволить, если вдруг запретить им использовать имеющуюся технику, пойти и сразу купить новую. Есть риск, что часть предприятий будет просто вынуждено уйти из бизнеса, поэтому здесь надо действовать осторожно, " — сказал эксперт.

Европейский опыт

"Автопарк [коммерческого транспорта] сильно старше, чем легковой. Легковой в районе 11,5-12 лет средний возраст машины, по коммерческому транспорту он приближается к 20 годам. Понятно, что огромное количество старых автомобилей технически неисправны, но тут вопрос как они техосмотр проходят. Наверное, все-таки надо понимать, что, просто запретив их эксплуатацию, мы проблему не решим", — считает эксперт.

Мосеев также отметил, что сейчас предприниматели не спешат покупать новые автомобили из-за сложной экономической ситуации в стране.

"Государство могло бы стимулировать покупку коммерческих автомобилей, вернув программу утилизации на такие машины и увеличив сумму на льготный лизинг. Эти меры ввести в качестве "пряника", а в качестве "кнута" — не надо придумывать велосипед, есть европейский опыт. Чем старше машина и менее соответствует современным требованиям, тем выше на нее налог. Соответственно, с одной стороны повысить налоги, а с другой — дать "пряник" в виде льготного лизинга и программ утилизации, по которой за сдачу такого автомобиля в утиль выплачивается определенная сумма денег. Я думаю, что это сильно помогло бы автопарку оздоровиться и загрузило бы производителей автомобилей. В том числе все эти деньги, которые государство потратило, потом вернулись бы в виде налогов назад. Государство при этом повысило бы общий уровень безопасности и экологическую обстановку в стране", — уверен Мосеев.

Необходимость программ поддержки

Для реализации инициативы по обновлению автопарка необходимы специальные программы поддержки, уверен и генеральный директор Mercedes-Benz Vans в России Томас Гансер.

"Мы приветствуем инициативу Думы сделать российские дороги более безопасными и в целом улучшить экологическую ситуацию за счет снижения количества старых автомобилей. Однако для реализации подобной задачи в малотоннажном сегменте, мне кажется, что необходимы специальные программы поддержки, которые мотивировали бы владельцев обновлять корпоративные парки", — отметил он.

Заместитель директора департамента корпоративных продаж АГ "Авилон" Андрей Гусев указал, что прежде, чем запрещать эксплуатацию старых коммерческих автомобилей, необходимо решить ряд юридических вопросов.

"Предстоит установить предельный срок эксплуатации, который у производителей пока не обозначен, в законе необходимо определить, как государство сможет поддерживать замену старого автомобиля на новый. Если все расходы полностью понесет на себе последний собственник, то владельцы старых автомобилей отнесутся к этому негативно, ведь таким образом они лишатся своей собственности", — отметил Гусев.