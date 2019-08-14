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Представлен самый медленный Brabus за 22 млн рублей 

Авторамблер 4 часа назад
Фото: Авторамблер
Тюнеры Brabus прокачали дизельный минивэн Mercedes V-Class и выставили его на продажу с ценником в 296,4 тыс. евро (примерно 21,7 млн рублей). Это больше цены гоночного Porsche 911 GT2 RS в полном "фарше".
При этом производительностью минивэн явно не блещет — у него под капотом четырехцилиндровый "дизель", форсированный до 231 л.с. и способный разогнаться до 210 км/ч. Чтобы набрать первую "сотню", такому V-Class требуется 8,8 секунды.
По экстерьеру V-Class тоже трудно сказать, что перед нами машина за 22 млн рублей, так как кузов подвергся весьма скромным изменениям: преобразился и "потяжелел" передний бампер, вместо логотипа Mercedes на решетке радиатора красуется шильдик с эмблемой мастерской, а колесные диски сменились на 19-дюймовые Brabus Monoblock.
Куда сильнее тюнеры прокачали салон, который превратился в комфортабельный мини-дом на колесах: сиденья обтянули светлой кожей Nappa, добавили массаж и функции памяти, вентиляции и подогрева. Кстати, нагревательными и охладительными элементами снабдили также и все подстаканники.
Также в салоне появились шторки с электроприводом, множество портов USB, амбиентная подсветка. Чтобы пассажиры не скучали, по бокам задних кресел установили два небольших индивидуальных дисплея, за ними — телевизор с 21,5-дюймовым экраном, подключенный к Apple TV и приставке PlayStation 4. Педали и штифты дверных замков заменили на новые и положили фирменные коврики, без которых ни одна модель не покидает мастерскую Brabus.
В июле "Авторамблер" делился видео-обзором другого творения Brabus: купе Mercedes-AMG S 63 с мотором мощностью 850 л.с. стоимостью почти 11 млн рублей.
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Автоновости , Porsche 911 , Porsche , Brabus , Apple , Авторамблер
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