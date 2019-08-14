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Американка придумала оригинальный способ обмана дорожных камер 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Кейт Роуз из США устала от вездесущих дорожных камер и решила объявить им войну — но не с помощью сложных устройств или посторонних предметов, которыми некоторые закрывают номера, а используя свои профессиональные навыки дизайнера одежды. Роуз сшила платье с принтом, состоящим из множества автомобильных номеров, которые сбивают камеры с толку.
Протестировав свое изобретение, женщина не стала мелочиться и сразу выпустила целую линейку платьев под названием Adversarial Fashion. Камера, в поле зрения которой попадает такое платье, путается в "узоре" и не может распознать, какой из номеров реален. Более того, все несуществующие номера с платья камера заносит в общую базу данных, забивая ее ненужной информацией, которая теоретически может привести к замедлению работы и сбоям в системе.
The Guardian / Kate Rose
"Посмотрев" на девушку с фотографии, опубликованной The Guardian, камера обозвала ее "голубым мотоциклом с номерным знаком PPRDRTED, принадлежащим человеку с именем PEOPL California".
Тем временем в России появляется все больше дорожных камер: за 2019 год новые комплексы фотовидеофиксации появились в 30 регионах страны, а в Москве их число выросло до 2743.
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Автоновости , The Guardian
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