Американка придумала оригинальный способ обмана дорожных камер

Кейт Роуз из США устала от вездесущих дорожных камер и решила объявить им войну — но не с помощью сложных устройств или посторонних предметов, которыми некоторые закрывают номера, а используя свои профессиональные навыки дизайнера одежды. Роуз сшила платье с принтом, состоящим из множества автомобильных номеров, которые сбивают камеры с толку.

Протестировав свое изобретение, женщина не стала мелочиться и сразу выпустила целую линейку платьев под названием Adversarial Fashion. Камера, в поле зрения которой попадает такое платье, путается в "узоре" и не может распознать, какой из номеров реален. Более того, все несуществующие номера с платья камера заносит в общую базу данных, забивая ее ненужной информацией, которая теоретически может привести к замедлению работы и сбоям в системе.

The Guardian / Kate Rose

"Посмотрев" на девушку с фотографии, опубликованной The Guardian, камера обозвала ее "голубым мотоциклом с номерным знаком PPRDRTED, принадлежащим человеку с именем PEOPL California".

Тем временем в России появляется все больше дорожных камер: за 2019 год новые комплексы фотовидеофиксации появились в 30 регионах страны, а в Москве их число выросло до 2743.