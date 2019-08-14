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Москвич запер дочь в машине и забыл, где ее припарковал 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчина в Москве оставил машину на парковке прямо с ребенком внутри, однако забыл, где ее припарковал, и заявил об угоне, вспомнить ему помогли полицейские, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Поступило сообщение об угоне легкового автомобиля, внутри которого находится несовершеннолетняя девочка", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, и лишь после опроса потерпевшего выяснилось, что хозяин попросту забыл, где припарковал машину.
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Автоновости , МВД , РИА Новости
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