Москвич запер дочь в машине и забыл, где ее припарковал

Мужчина в Москве оставил машину на парковке прямо с ребенком внутри, однако забыл, где ее припарковал, и заявил об угоне, вспомнить ему помогли полицейские, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах "Поступило сообщение об угоне легкового автомобиля, внутри которого находится несовершеннолетняя девочка", — сказал собеседник агентства. Россиян хотят лишить старых автомобилей По его словам, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, и лишь после опроса потерпевшего выяснилось, что хозяин попросту забыл, где припарковал машину.