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Группа ГАЗ объяснила суть идеи о запрете старых автомобилей в РФ 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Запрет эксплуатации старых автомобилей в России это проработанное, сверенное с мировым опытом, предложение членов экспертного совета Госдумы, направленное на повышение безопасности перевозок, запрет старых легковых авто для личного пользования отраслевым сообществом никогда не обсуждался, заявила РИА Новости вице-президент группы ГАЗ Елена Матвеева.
Газета "Коммерсант" ранее в среду со ссылкой на письмо зампреда комитета Госдумы по экономической политике Альфии Когогиной ("Единая Россия") сообщила, что комитет предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации", и соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг. В министерствах РИА Новости подтвердили получение предложений.
"Новость об инициативе Госдумы по запрету эксплуатации старого транспорта вызвала большой резонанс и вместе с тем — огромное количество спекуляций. В итоге разумная идея утонула в неверных трактовках, которые не имеют никакого отношения к действительности…. Вопрос о необходимости ограничения сроков эксплуатации транспорта родился не сегодня и не вчера, а еще в 2013 году, когда эта мера была введена в отношении автобусов для перевозок детей. К решению этой проблемы подталкивает огромное количество аварий со старыми автобусами, которые уже дышат на ладан, а их продолжают эксплуатировать транспортные перевозчики в погоне за прибылью. А в итоге гибнут люди", — отметила Матвеева.
"Сегодня эту тему свели к спекуляциям в адрес председателя экспертного совета по развитию автомобилестроения Госдумы Альфии Когогиной. Для таких спекуляций нет абсолютно никаких оснований. Более того, они делаются для дискредитации самой идеи, которая уже давно стала нормой в европейских странах, а у нас до сих пор тормозится…. Запрет эксплуатации старого транспорта — это не личная инициатива Когогиной, а проработанное, сверенное с мировым опытом, коллегиальное предложение…. И уж тем более никогда не обсуждался на этом совете запрет старых легковых авто для личного пользования", — добавила Матвеева.
Группа ГАЗ вместе с другими автопроизводителями является постоянным участником экспертных заседаний, советов, посвященных безопасности транспорта, акцентирует вице-президент ГАЗа.
"Фактически, общественная дискуссия социально значимой темы сегодня была направлена в ложную сторону персональной атаки, и я думаю, что это на руку тем, кому не хочется всерьез работать над решением реальной проблемы безопасности транспорта", — считает Матвеева.
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Комментарии35
Автоновости , Елена Матвеева , Минпромторг , Единая Россия , Госдума , Минтранс РФ , Группа ГАЗ , РИА Новости , Газета "Коммерсантъ"
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