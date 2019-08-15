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В России могут ужесточить правила проведения техосмотра 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов
Автодилеров, операторов техосмотра и перевозчиков планируется обязать проверять работоспособность установленных на автомобилях устройств вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы "Автонет".
С 1 января 2017 года вступило в силу требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение в РФ, системами вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Данной системой в обязательном порядке оснащаются новые автомобили, у которых истекло в 2016 году одобрение типа транспортного средства, а также импортные авто с пробегом.
"Мы начали работать над подготовкой распоряжения правительства, чтобы ввести обязательную проверку работоспособности устройств вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, уже установленных на автомобилях. Это позволит повысить надежность работы системы экстренного реагирования", — сообщили в пресс-службе.
Необходимо законодательно закрепить обязанность автодилеров, операторов технического осмотра и перевозчиков проводить такую проверку, в том числе предрейсовый контроль, считают в НТИ "Автонет", процедуру проверки устройств уже разработал Сколковский институт науки и технологий.
"Недостаточная компетенция, а зачастую и недобросовестность автодилеров приводит к тому, что покупатель получает машину с неработающим устройством вызова экстренных оперативных служб. Также не проводится проверка их работоспособности операторами технического осмотра", — поясняют в пресс-службе. Работоспособность "тревожных кнопок" обеспечит своевременное доведение сигнала до экстренных служб, которые окажут помощь пострадавшим, добавляют в "Автонете". Проверку рекомендуется проводить при плановом ТО и предпродажной подготовке авто.
Госсистема ЭРА-ГЛОНАСС введена в промышленную эксплуатацию в 2015 году. Она создана для обеспечения оперативного получения информации о ДТП и иных происшествиях на автодорогах в РФ, ее обработки и передачи в экстренные службы.
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Автоновости , РИА Новости
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