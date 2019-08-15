УАЗ вложит в «Русский Прадо» семь миллиардов рублей

Генеральный директор УАЗа Адиль Ширинов рассказал о планах развития завода на 2019-2020 год в ходе встречи с руководством области. Стало известно, что в проект «Патриота-2020» инвестированы семь миллиардов рублей, а работа над новым семейством внедорожников ведётся совместно с НАМИ.

Чтобы стимулировать спрос на отечественные внедорожники, в этом году УАЗ планируют выпустить 3000 «Патриотов» с автоматической трансмиссией, в следующем — наладить серийное производство коммерческой линейки «Профи» повышенной грузоподъёмности с двускатной ошиновкой. Цель на 2019 год — выпуск 45 600 автомобилей, в том числе 4000 экспортных внедорожников. В следующем году с конвейера завода сойдут 46 800 машин, причём нарастить объёмы планируется за счёт экспорта.

Несмотря на оптимистичные прогнозы по темпам развития производства, УАЗ продолжает программу добровольного высвобождения сотрудников, запущенную в конце июля. Добровольно уволиться с завода, получив на руки три среднемесячные зарплаты, можно до 31 августа. Пока УАЗ не раскрывает масштабы сокращения персонала, однако по состоянию на 1 августа с предприятия уволились более 100 человек.