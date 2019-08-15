Volkswagen завершил продажи одной модели в России

Из списка доступных для покупки автомобилей на российском сайте Volkswagen исчезла четырехдверка Polo в спортивном исполнении GT, в топовой комплектации Highline и в модификации с механической коробкой передач.

На сегодняшний день Volkswagen Polo можно купить только с наддувным двигателем 1.4 TSI мощностью 125 лошадиных сил в связке с семиступенчатым «роботом» DSG. На выбор предложены три версии: начальная (от 679 900 рублей), Connect (от 809 900 рублей) и Football Edition (от 849 900 рублей).

Что же касается спортивной версии GT, то она появилась на российском рынке в начале лета 2016 года. От прочих ее можно было отличить по полосам на капоте, другим бамперам, сдвоенным патрубкам выхлопной системы и окрашенным в цвет кузова «юбкам». Кроме того, такой седан получил 16-дюймовые легкосплавные диски, затемненные задние фонари и небольшой спойлер.

В ближайших планах компании — запуск в России обновленного Passat. В продажу рестайлинговая модель поступит в конце 2019 года и будет доступна с бензиновым двигателем объемом 1,4 литра и дизелем 2.0.