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Volkswagen завершил продажи одной модели в России 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Volkswagen
Из списка доступных для покупки автомобилей на российском сайте Volkswagen исчезла четырехдверка Polo в спортивном исполнении GT, в топовой комплектации Highline и в модификации с механической коробкой передач.
На сегодняшний день Volkswagen Polo можно купить только с наддувным двигателем 1.4 TSI мощностью 125 лошадиных сил в связке с семиступенчатым «роботом» DSG. На выбор предложены три версии: начальная (от 679 900 рублей), Connect (от 809 900 рублей) и Football Edition (от 849 900 рублей).
Что же касается спортивной версии GT, то она появилась на российском рынке в начале лета 2016 года. От прочих ее можно было отличить по полосам на капоте, другим бамперам, сдвоенным патрубкам выхлопной системы и окрашенным в цвет кузова «юбкам». Кроме того, такой седан получил 16-дюймовые легкосплавные диски, затемненные задние фонари и небольшой спойлер.
В ближайших планах компании — запуск в России обновленного Passat. В продажу рестайлинговая модель поступит в конце 2019 года и будет доступна с бензиновым двигателем объемом 1,4 литра и дизелем 2.0.
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Автоновости , Volkswagen Polo , Volkswagen
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