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В России стартовали продажи стильной версии Toyota Hilux 

Авторамблер + ещё 2 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Японский бренд объявил о начале продаж флагманской версии пикапа Hilux — Exclusive Black. Комплектация пришла на смену топовой Exclusive и получила максимальное оснащение, сообщает Toyota в пресс-релизе, поступившем "Авторамблеру" в четверг. Стоимость Exclusive Black составляет 2,86 млн рублей.
Самое заметное внешнее отличие от комплектаций попроще — черные детали оформления кузова и салона. В черный глянец дизайнеры окрасили легкосплавные колесные диски, окантовку решетки радиатора, вставку переднего бампера, молдинги, дверные ручки и корпуса зеркал заднего вида. Противотуманные фары получили расцветку "темный хром".
Салон тоже почернел буквально от пола до потолка, получив вставки под "рояльный лак" и глянцевые детали, а также перфорированные кожаные сиденья. Кроме этого, модель оснастили уникальной приборной панелью, недоступной для других модификаций пикапа.
Силовой агрегат Exclusive Black — безальтернативный турбодизель объемом 2,8 л, развивающий до 177 л.с., в паре с шестидиапазонной автоматической трансмиссией и полным приводом.
Как сообщает "Тойота Мотор", россияне чаще всего выбирают дорогие версии пикапа: на них приходится 43% из 1,36 тыс. Hilux, проданных в России за январь-июнь 2019 года. Отмечается, что модель стала лидером в сегменте: по результатам первого полугодия на нее приходится 47% всех продаж в сегменте.
В июле автобренд анонсировал загадочную новинку — новый кроссовер, который станет седьмым в линейке Toyota и присоединится к CH-R, RAV4, Highlander, 4Runner, Sequoia и Land Cruiser.
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Автоновости , Toyota Hilux , Toyota , Авторамблер
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