Раскрыты российские цены обновленного Volkswagen Polo

Почти все комплектации вырастут в цене, а самые дорогие версии седана — Highline и GT — исчезнут с российского рынка, сообщило российское представительство Volkswagen

Взамен линейку пополнит лимитированная версия Football Edition, созданная при участии Российского футбольного союза . Для спецверсии будет доступна вся моторная гамма, а отличия от обычного Polo ограничатся легким стайлингом: в черный окрасятся колеса, спойлер, зеркала заднего вида и крыша. Выхлопную трубу "футбольного" Polo украсит хромированная насадка, в салоне появятся коврики. Вместе с таким "Поло" покупатель получит футбольный мяч.

Большинство оставшихся комплектаций седана подорожают на 25 тыс. рублей, кроме Connect, цена которой вырастет на 9 тыс. руб.

Так, базовая Conceptline, которая оснащается безальтернативным 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с., будет доступна за 679,9 тыс. руб.

Стоимость версии подороже — Trendline — будет варьироваться от 759,9 тыс. до 849,9 тыс. рублей. За Connect дилерам придется отдать от 809,9 тыс. рублей за версию со стартовым двигателем и до 954,9 тыс. за 1,4-литровый TSI с отдачей 125 л.с. и семидиапазонным "роботом" DSG.

Comfortline будет стоить от 814,9 тыс. до 899,9 тыс. рублей при выборе 110-сильного 1,6 MPI с автоматической трансмиссией. Турбированный двигатель для этой комплектации недоступен.

Football Edition станет самой дорогой версией Volkswagen Polo с ценой от 849,9 тыс. до 994,9 тыс. рублей.

В июне Volkswagen Polo стал шестым самым продаваемым автомобилем в России, сообщал "Авторамблер" — за месяц седан приобрели 5,4 тыс. россиян.