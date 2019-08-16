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Автомобили подорожают осенью: какие и на сколько 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Одной из причин очередного скачка цен на новые машины в России, который ожидается осенью, стала отмена компенсаций импортных пошлин на иностранные запчасти со стороны государства. Об этом со ссылкой на источники среди автопроизводителей и участников рынка сообщил Autonews.ru.
По данным одного из источников издания, автомобили могут подорожать на 3–10%. В свою очередь директор департамента стратегического маркетинга консалтинговой компании «Евроэксперт» Евгения Шалихманова спрогнозировала, что до конца лета и осенью подорожают все без исключения модели автомобилей вне зависимости от марки.
«Марки, имеющие локализованное производство в России, чувствуют себя увереннее, соответственно, будут менее заметно повышать цены. Импортные бренды, в основном премиум-сегмента, будут дорожать более ощутимо», — заявил изданию генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.
По его словам, свою роль в повышении цен сыграли и рост ставки НДС с 18 до 20%, а также увеличение утилизационного сбора. Снижение объемов продаж и доходов производителей также влияет на динамику цен на автомобили.
«С начала года стоимость автомобилей уже увеличилась от 2 до 6%. Цены на модели Volkswagen увеличились в среднем на 2-3%, Hyundai подорожали на 7–25 тыс. руб., Volvo — на 3%, рост цен на Cadillac и Chevrolet в среднем составил 2%, но отдельные модели подорожали на 5,5%, Cadillac СТ6 в связи с рестайлингом примерно на 20%», — отметила пресс-службе группы «Авилон».
При этом, по данным издания, АвтоВАЗ увеличивает стоимость своих автомобилей уже третий раз с начала года. Например, самая популярная модель Волжского автозавода — Lada Granta — подорожала на 5000 рублей.
Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев распорядился выделить 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок автомобилей. По данным, приведенным на сайте Минпромторга, речь идет о выделении 6 млрд рублей на льготное кредитование и 4 млрд — на программу льготного лизинга.
Комментарии1
Автоновости , Hyundai , Volvo , Chevrolet , Lada Granta , Cadillac , Lada , Volkswagen , Дмитрий Медведев , Денис Петрунин , Минпромторг , Авилон , Правительство РФ , Автоваз
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