Автомобили подорожают осенью: какие и на сколько

Одной из причин очередного скачка цен на новые машины в России, который ожидается осенью, стала отмена компенсаций импортных пошлин на иностранные запчасти со стороны государства. Об этом со ссылкой на источники среди автопроизводителей и участников рынка сообщил Autonews.ru.

По данным одного из источников издания, автомобили могут подорожать на 3–10%. В свою очередь директор департамента стратегического маркетинга консалтинговой компании «Евроэксперт» Евгения Шалихманова спрогнозировала, что до конца лета и осенью подорожают все без исключения модели автомобилей вне зависимости от марки.

«Марки, имеющие локализованное производство в России, чувствуют себя увереннее, соответственно, будут менее заметно повышать цены. Импортные бренды, в основном премиум-сегмента, будут дорожать более ощутимо», — заявил изданию генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

По его словам, свою роль в повышении цен сыграли и рост ставки НДС с 18 до 20%, а также увеличение утилизационного сбора. Снижение объемов продаж и доходов производителей также влияет на динамику цен на автомобили.

«С начала года стоимость автомобилей уже увеличилась от 2 до 6%. Цены на модели Volkswagen увеличились в среднем на 2-3%, Hyundai подорожали на 7–25 тыс. руб., Volvo — на 3%, рост цен на Cadillac и Chevrolet в среднем составил 2%, но отдельные модели подорожали на 5,5%, Cadillac СТ6 в связи с рестайлингом примерно на 20%», — отметила пресс-службе группы «Авилон».