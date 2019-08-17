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«Ъ»: МВД позволило использовать компактные автономера 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
Мотоциклистам и владельцам японских машин позволили использовать более компактные и удобные регистрационные знаки. Об этом пишет "Коммерсантъ".
По данным издания, речь идет о номерах по так и не начавшему действовать ГОСТу 2018 года. По словам представителя МВД Ирины Волк, уменьшенные регистрационные знаки не запрещены, однако их можно использовать только на транспортных средствах, у номеров которых нестандартные места для размещения госзнаков.
Уточняется, что в ГИБДД такие регистрационные знаки не выдают, но их можно заказать самому у частных фирм. Такой знак обойдется примерно 1,5-2 тыс. руб.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит самостоятельно получать автомобильные номера у производителей.
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Автоновости , Владимир Путин , ГИБДД , МВД , Газета "Коммерсантъ"
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