«Ъ»: МВД позволило использовать компактные автономера

Мотоциклистам и владельцам японских машин позволили использовать более компактные и удобные регистрационные знаки. Об этом пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, речь идет о номерах по так и не начавшему действовать ГОСТу 2018 года. По словам представителя МВД Ирины Волк, уменьшенные регистрационные знаки не запрещены, однако их можно использовать только на транспортных средствах, у номеров которых нестандартные места для размещения госзнаков.

Уточняется, что в ГИБДД такие регистрационные знаки не выдают, но их можно заказать самому у частных фирм. Такой знак обойдется примерно 1,5-2 тыс. руб.