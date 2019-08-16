Стала известна дата открытия первого шоурума Aurus

Открытие первого шоурума по коммерческим продажам российского люксового бренда Aurus откроется в «Москва-Сити» 23 августа. Об этом этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России

«23 августа состоится открытие шоурума Aurus — официального презентационного пространства первого автомобиля класса ультра-люкс, сделанного в России», — сообщили в пресс-службе, ссылаясь на слова главы ведомства Дениса Мантурова.

Шоурум автомобилей для успешных и динамичных людей символично разместится в деловом сердце России — «Москва-Сити», где сосредоточены офисы крупнейших российских и международных компаний. В шоуруме потенциальные клиенты и представители СМИ смогут ознакомиться с российскими автомобилями класса «люкс».

Aurus — первые премиальные машины, произведенные научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ) с использованием иностранных разработок и комплектующих. В проект вложили 12,4 миллиарда рублей.