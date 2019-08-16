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Стала известна дата открытия первого шоурума Aurus 

360tv.ru + ещё 8 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Открытие первого шоурума по коммерческим продажам российского люксового бренда Aurus откроется в «Москва-Сити» 23 августа. Об этом этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России.
«23 августа состоится открытие шоурума Aurus — официального презентационного пространства первого автомобиля класса ультра-люкс, сделанного в России», — сообщили в пресс-службе, ссылаясь на слова главы ведомства Дениса Мантурова.
Шоурум автомобилей для успешных и динамичных людей символично разместится в деловом сердце России — «Москва-Сити», где сосредоточены офисы крупнейших российских и международных компаний. В шоуруме потенциальные клиенты и представители СМИ смогут ознакомиться с российскими автомобилями класса «люкс».
Aurus — первые премиальные машины, произведенные научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ) с использованием иностранных разработок и комплектующих. В проект вложили 12,4 миллиарда рублей.
Ранее стало известно, что новым гендиректором производителя президентского лимузина из проекта «Кортеж» Aurus назначили Адиля Ширинова, который руководит УАЗом и Ford Sollers. На этом посту он сменил Герхарда Хильгерта, напомнило ИА Nation News.
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Автоновости , УАЗ , Денис Мантуров , Минпромторг , Sollers , Ford , РИА Новости
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