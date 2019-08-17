Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера

Об этом сообщает «Коммерсантъ». Такую возможность по ГОСТу 2018 года, который так и не вступил в силу, получат владельцы японских машин и мотоциклисты.

«Применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки», — пояснила представитель МВД Ирина Волк.

Отмечается, что ГИБДД не будет выдавать новые регистрационные знаки. Владельцам автомобиля или мотоцикла придется заказывать их в частных фирмах, которые имеют специальные разрешения.