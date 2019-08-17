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Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера 

Авторадио + ещё 9 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает «Коммерсантъ». Такую возможность по ГОСТу 2018 года, который так и не вступил в силу, получат владельцы японских машин и мотоциклисты.
«Применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки», — пояснила представитель МВД Ирина Волк.
Отмечается, что ГИБДД не будет выдавать новые регистрационные знаки. Владельцам автомобиля или мотоцикла придется заказывать их в частных фирмах, которые имеют специальные разрешения.
Средняя цена за их услуги составляет от полутора до двух тысяч рублей. 30 июля Владимир Путин подписал закон, по которому россияне получили возможность выбора способа получения автомобильных госномеров. Автовладельцы имеют право получать номера как в подразделениях ГИБДД, так и у изготовителей знаков. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
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Комментарии
Автоновости , Бортжурнал , ДТП , Ирина Волк , Владимир Путин , ГИБДД , МВД
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