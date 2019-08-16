Volkswagen показал новый кроссовер Tacqua

О том, что немецкий автобренд Volkswagen ведет подготовку новинки для китайского авторынка, стало известно после публикации фотографий и теххарактеристик кроссовера на портале минпрома КНР. Речь идет о модели Volkswagen Tacqua.

По своей сути обсуждаемая модификация является перелицовкой VW T-Cross. Но визуально машины довольно сильно отличаются. Автоновинка получила новую оптику, другие бамперы и аэродинамический обвес в топовых комплектациях. Да и вообще, машина немного "ужалась".

Производить кроссовер планируется на совместной площадке компаний FAW и Volkswagen.

Машину оснастят 1,4-литровым турбомотором на 150 л.с., работающим в тандеме с семиступенчатой роботизированной коробкой (DSG).

Также в моторной гамме присутствует полуторалитровый "атмосферник" на 113 л.с. Тут в роли трансмиссии предлагается шестиступенчатая МКПП.

Из оснащения можно отметить климатическую систему, адаптивный круиз-контроль, систему защиты от столкновений и кнопку запуска двигателя.

Ожидается, что в автосалонах новинка появится в этом году. Предварительная стоимость Volkswagen Tacqua — 128 800 юаней (в российских рублях — около 1 200 000).