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Infiniti объявил название нового внедорожного купе 

Автостат 1 час назад
Фото: Автостат
Компания Infiniti объявила, что скоро в ее линейку роскошных автомобилей войдет новое спортивное внедорожное купе класса люкс. Новое дополнение будет носить имя QX55, сообщает пресс-служба японской марки.
Компания также выпустила изображение нового Infiniti QX55, созданного кистью, и показывающее линию крыши, вдохновленную дизайном культового кроссовера FX первого поколения.
Infiniti QX55 будет представлен в дилерских центрах марки летом 2020 года.
Напомним, ранее компания Infiniti представила лимитированную модельную серию Edition 30, посвященную 30-летнему юбилею бренда. В нее вошли специсполнение главных бестселлеров Infiniti — спорт-седана Q50, спорт-купе Q60, а также премиальных кроссоверов QX50, QX60 и QX80.
Автомобили линейки Edition 30 начнут появляться в дилерских шоу-румах начиная с осени 2019 года. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в российском офисе Infiniti, вопрос о поставках данной версии в Россию пока находится на рассмотрении.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года российские дилеры Infiniti реализовали 2146 автомобилей, что на 14% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году — смотрите в «Календаре новинок».
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Автоновости , Бортжурнал
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