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Электробусы будут производить в Кургане 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: omsomolskaya Pravda/Global Look Press
Председатель зауральского союза промышленников Сергей Муратов рассказал, что в Кургане планируют открыть производство автобусов, работающих на электрических генераторах.
Кроме того, планируются еще два проекта: производство и хранение сжатого газа и производство элетрических опор для компании РЖД. Эту информацию Муратов озвучил на совещании в участием первого вице-премьера России Антона Силуанова, передаёт URA.
Отмечается, что Роснано и НПО «Курганприбор» готовы профинансировать проект на 50% и 20% соответственно, но ещё 30% планировалось привлекать с помощью коммерческого кредитования, что ставило реализацию проектов под сомнение. Вице-премьер предположил, что помочь может Фонд развития промышленности. Кроме того, в настоящий момент правительство Зауралья и Минфин РФ разрабатывают программу ускоренного социально-экономического развития региона, которая тоже сможет предложить ряд решений по реализации курганских проектов.
Как писал News.ru ранее, прирост промышленного производства в России в январе—июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,8%. По данным Росстата, увеличению этого показателя поспособствовали сырьевой и обрабатывающий секторы.
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Автоновости , Антон Силуанов , Сергей Муратов , Роснано , Фонд развития промышленности , РЖД , Минфин
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