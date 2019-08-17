Электробусы будут производить в Кургане

Председатель зауральского союза промышленников Сергей Муратов рассказал, что в Кургане планируют открыть производство автобусов, работающих на электрических генераторах.

Кроме того, планируются еще два проекта: производство и хранение сжатого газа и производство элетрических опор для компании РЖД . Эту информацию Муратов озвучил на совещании в участием первого вице-премьера России Антона Силуанова , передаёт URA.

Отмечается, что Роснано и НПО «Курганприбор» готовы профинансировать проект на 50% и 20% соответственно, но ещё 30% планировалось привлекать с помощью коммерческого кредитования, что ставило реализацию проектов под сомнение. Вице-премьер предположил, что помочь может Фонд развития промышленности . Кроме того, в настоящий момент правительство Зауралья и Минфин РФ разрабатывают программу ускоренного социально-экономического развития региона, которая тоже сможет предложить ряд решений по реализации курганских проектов.

Как писал News.ru ранее, прирост промышленного производства в России в январе—июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,8%. По данным Росстата, увеличению этого показателя поспособствовали сырьевой и обрабатывающий секторы.